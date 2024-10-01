Кадрові зміни в Міністерстві оборони: кого звільнив Умєров і що забрали в ГУР

Міністр оборони Рустем Умєров в День захисників України оголосив про низку кадрових змін, наголосивши, що під час воєнного стану вся система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та Державна спеціальна служба транспорту — є закритим периметром, і всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими.

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Зокрема зроблено подання до Уряду щодо звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря).



Реформовано систему оборонних закупівель — «Спецтехноекспорт» (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Йому поставлено завдання довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.



Анонсовано подальше реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), — з метою наближення цих процесів до стандартів НАТО. Вже найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур.

«Подання до КМУ буде зроблено цього тижня», — пообіцяв міністр.

Нагадаємо, що аналітики пояснювали «ФАКТАМ», як ліквідація Агентства оборонних закупівель може погіршити ситуацію з такими закупівлями.

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