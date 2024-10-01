Платять високу ціну: генсек НАТО назвав втрати російської армії у війні з Україною

Новий генсек НАТО Марк Рютте впевнений, що росіяни платять високу ціну за свою агресію в Україні. За його словами, втрати армії рф вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч.

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Про це Рютте сказав на своїй першій прессконференції.

«Безперечно Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили», — сказав він.

За його словами, зараз ситуація на полі бою надзвичайно складна. Українська армія з одного боку зайняла частину Курської області рф, а росіяни в цьому році досягли певного прогресу на полі бою на Донбасі.

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«Але дуже високою ціною. Цифри ми також маємо. Російські втрати — 1000 вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни», — додав Рютте.

Також генсек НАТО повідомив про збільшення допомоги Україні «на мільярди», а в жовтні лідери країн зберуться на «Рамштайн» для того, щоб обговорити ці потреби і скоординувати подальшу підтримку.

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Крім того, Марк Рютте підтримав право України захищати себе відповідно до міжнародного права, навіть якщо це включає дії за межами її кордонів. Він підкреслив, що кожен союзник самостійно визначає рівень підтримки для України.

«Україна веде війну самооборони. Це означає, що Україна має право захищати себе. І як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Це означає підтримку українського права на самооборону. Але кожен союзник визначає рівень своєї підтримки для України. Це не я вирішую від імені Альянсу. Це партнери вирішують», — заявив Рютте.

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Він також наголосив, що ні одна конкретна зброя не вирішить війну, але підтримка союзників є надзвичайно важливою для України.

«Треба розуміти, що одна конкретна зброя не вирішить війну. Але це дуже важливо. Я розумію прохання України. Але знову ж таки — це союзники мають вирішувати що робити. І є певні партнери, наприклад США. Їх керівництво витратило мільярди доларів, допомагаючи Україні в самообороні. Чітко можна сказати, що Україна без допомоги США навряд чи була незалежною країною», — додав генсек НАТО.

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських військ в Україні від початку повномасштабної війни становлять близько 654 тисяч осіб, зокрема 1370 військових — за минулу добу.

За даними британської розвідки, так зване «сво» стало дорогим заходом для росії, особливо з погляду особового складу. У вересні втрати оцінювалися у 610 тисяч осіб (убитих та поранених). При цьому в Британії аналізували, що рф знадобиться близько п'яти років для захоплення чотирьох областей України. У разі чого втрати російського війська можуть сягнути 1,8 млн солдатів.

Про те, що Україні не вистачає зброї, щоб бити ворога говорили неодноразово політики, експерти, військові.

Аналітик Дмитро Золотухін у своєму недавньому дописі звертає увагу те, що США не мають наміру перемагати росію, а їхня політика є інфантильною. Золотухін як і багато інших, підкреслює, що єдиною надією для України є український народ.

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