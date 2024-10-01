В НАТО — новий генсек: що говорить Рюгге про Україну

Єнс Столтенберг офіційно передав повноваження генерального секретаря Північноатлантичного альянсу колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте, який бажає перемоги України у війні з рф.

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Про це йшлося на церемонії передачі повноважень головуючого в Альянсі.

«Я передаю посаду вам, Марк… Я передаю вам цей молоток головуючого НАТО і запрошую сісти в крісло і обійняти посаду головуючого в Північноатлантичній раді», — заявив Столтенберг.

Рютте і Столтенберг (архівне фото)

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Згодом новий генсек провів свій перший брифінг, на якому заявив, що його головним пріоритетом на посаді буде Україна.



Також важливим у своїй роботі Марк Рюгге назвав інвестиції колективної оборони та відносин з союзниками поза блоком.

«Складно розрізнити три пріоритети, тому що, звичайно, Україна нагорі списку. Але також нам потрібно зробити більше з погляду нашої колективної оборони та стримування, ми повинні інвестувати постаратися досягти всіх цілей, які НАТО заявило», — сказав він.

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За його словами, по-третє, потрібно зробити більше, щоб переконатися, що ми справді будуємо партнерства НАТО, які були встановлені за ці роки, включаючи Далекий Схід".

«Всі три (пріоритети, — ред.) однаково важливі, але, очевидно, Україна переважає у наших думках», — додав Рютте.

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Зазначимо, що Єнс Столтенберг неодноразово висловлював бажання покинути посаду генерального секретаря НАТО, проте знайти йому гідного наступника виявилося складним завданням.

Країни-члени НАТО розглядали кілька кандидатур, серед яких був і міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, але його кандидатуру не підтримали у США.

Зрештою, на посаду генерального секретаря НАТО було обрано експрем'єр-міністра Нідерландів. Однак не одразу, а після тривалих перемовин та подолання незгоди Угорщини, Туреччини й Словаччини його кандидатуру підтримали всі союзники.

Рютте є активним прихильником підтримки України. Він відіграв важливу роль у переконанні США щодо необхідності відправлення F-16 для зміцнення української оборони. Самі Нідерланди планують перекинути 24 винищувачі до Києва, а також надати 18 для навчання.

Також нагадаємо і про останні кадрові рішення міністра оборони України, які працюють і на євроатлантичну інтеграцію.



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