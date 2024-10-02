Непереможний український суперважковаговик вирубав 130-кілограмового суперника в бою в США: відео нокауту

Непереможний український боксер-суперважковаговик Владислав Сіренко (22 перемоги, 19 з них — нокаутом), який у червні переміг американця Кіта Барра, відсвяткував ще один успіх на професіональному ринзі. У рамках шоу в

Texas Troubadour Theatre в Нешвіллі (США) 29-річний уродженець Києва в ніч проти середи, 2 жовтня, нокаутував у четвертому раунді 32-річного американця Брендона Кармака (7 перемог, 4 з них — нокаутом, 6 поразок, 3 нічиї), котрий переважив українця на 12 кг (130,2 кг проти 118 кг).

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Зазначимо, що в серпні 2024-го Сіренко підписав контракт із промоутерською компанією Queensberry Promotions Френка Уоррена, яка відає справами Тайсона Ф'юрі, Чжана Чжилея, Дерека Чісори, Деніела Дюбуа та інших зірок, і напевно зможе розраховувати на більш солідні бої.

Нагадаємо, що до двох поєдинків у 2024-му українець, який продав чемпіонський пояс заради сиріт, матір яких убили росіяни, кілька років не виходив у ринг через травму та операцію на руці.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Владислав Сіренко пройшовся боксером-лицеміром з росії після віроломного вторгнення військ росії в Україну.

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