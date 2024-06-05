Непереможний український боксер чотири рази відправив у нокдаун суперника-американця (відео)

Непереможний український боксер Владислав Сіренко (21 перемога, 18 із них — нокаутом), у якого роман із віцечемпіонкою Європи, «розміняв» третій десяток перемог на професіональному рингу.

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На арені Тexas Troubadour Theatre у Нешвіллі (США) 29-річний українець, який продав пояс заради дітей-сиріт, батьків котрих убили росіяни, добряче відгамселив американця Кіта Барра (21 перемога, 8 з них — нокаутом, 16 поразок, 1 нічия). У кожному з чотирьох стартових раундів бою в надважкій вазі Сіренко відправляв 39-річного опонента на підлогу рингу, і після четвертого нокдауну рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Владислава технічним нокаутом.

Нагадаємо, що у квітні 2024-го Владислав Сіренко провів свій перший бій за два з лишком роки, нокаутувавши «товстуна» зі США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Владислав Сіренко пройшовся боксером-лицеміром з росії після віроломного вторгнення військ рф в Україну.

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