«У Бахчисараї!»: відомий режисер заінтригував своїм прогнозом
Відомий режисер, актор та військовий Ахтем Сеітаблаєв, рідні якого залишаються у Криму, звернувся до своїх підписників у День захисників і захисниць України. На сторінці у соціальній мережі Ахтем виклав фото з коротким дописом, в якому спрогнозував, що це свято наступного року вже будемо відзначати у Криму, у Бахчисараї.
«Зі Святами, друзі! - написав Сеітаблаєв. — Наступного року — в Бахчисараї».
Впевненість режисера викликала багато коментарів та схвальних відгуків. Шанувальники вирішили, що саме у Бахчисараї буде знято наступну стрічку Ахтема.
«Будемо знову знімати фільм в Бахчисараї?» — запитали у коментарях.
«Зі Святом! - відгукнулися на допис. — Перемогу святкуватимемо у нашому Криму».
«Так хочеться святкувати в Криму, — зізналися шанувальники. - А надії завжди збуваються».
Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв скасував своє весілля та назвав причину.156
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