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«У Бахчисараї!»: відомий режисер заінтригував своїм прогнозом

16:29 2 жовтня 2024
Ахтем Сеітаблаєв

Відомий режисер, актор та військовий Ахтем Сеітаблаєв, рідні якого залишаються у Криму, звернувся до своїх підписників у День захисників і захисниць України. На сторінці у соціальній мережі Ахтем виклав фото з коротким дописом, в якому спрогнозував, що це свято наступного року вже будемо відзначати у Криму, у Бахчисараї.

«Зі Святами, друзі! - написав Сеітаблаєв. — Наступного року — в Бахчисараї».

Впевненість режисера викликала багато коментарів та схвальних відгуків. Шанувальники вирішили, що саме у Бахчисараї буде знято наступну стрічку Ахтема.

«Будемо знову знімати фільм в Бахчисараї?» — запитали у коментарях.

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«Зі Святом! - відгукнулися на допис. — Перемогу святкуватимемо у нашому Криму».

«Так хочеться святкувати в Криму, — зізналися шанувальники. - А надії завжди збуваються».

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Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв скасував своє весілля та назвав причину.

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