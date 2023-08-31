«Я припинив пропонувати батькам виїхати»: Ахтем Сеітаблаєв про останній візит до Криму

Відомий український актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно розсекретив імʼя своєї дівчини, розповів, чому його батьки не виїхали з окупованого Криму. В програмі «Точка опори» Ахтем поділився власними думками на тему повернення півострова.

Відомо, що Ахтем Сеітаблаєв з початку повномасштабного вторгнення приєднався до сил територіальної оборони, навіть отримав почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України. Ахтем — з родини депортованих кримських татар. Режисер зізнався, що не був у рідному Криму з початку війни.

— Останній раз я був там 5 березня 2014 року, — згадав Ахтем. — Памʼятаю, що сидів у потязі з сином, а в цей час було чутно крики жінок про те, що потяг заміновано. Не можу стверджувати, але це був чи не останній потяг, який йшов із Криму. Я почувався зовсім недобре, адже тоді якраз вчився ходити після операції на хребті і розумів: якщо складеться ситуація, в якій потрібні будуть мої фізичні сили, то, на жаль, нічого зробити не зможу. Дякувати всевишньому, такий момент не настав.

Ахтем Сеітаблаєв зауважив: він впевнений, що зовсім скоро ми повернемо півострів і багато людей зможуть повернутися додому.

— Іншого шляху в нас немає! — сказав режисер. - У мене є приклад батьків. Коли я подорослішав, цікавився: як можна було так спокійно та впевнено казати, що ми повернемося в Крим, бувши в Середній Азії, де ми жили після депортації. Тоді не було жодних ознак, що імперія під назвою Радянський Союз розвалиться та у нас буде шанс на повернення. Але вони так впевнено про це казали, коли згадували Крим, а Крим вони згадували постійно. Пізніше батьки казали, що, крім віри у те, що вони повернуться, у них нічого не було. Лише віра та їхні дії — мої батьки були активними учасниками національного руху з повернення на свою історичну батьківщину. Так ми повернулися. Тепер наше завдання — повернути Крим.

Ахтем пригадав, що не зміг два роки тому попрощатися зі своєю мамою, адже вона померла в Криму.

— Був час, коли я припинив їм пропонувати виїхати, — розказав Ахтем. — Кілька разів на таку мою пропозицію тато й мама мʼяко відповідали: «Сину, ми нарешті повернулися, нехай виїжджають вони. Ми залишимось».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ахтем Сеітаблаєв став дідом, у його дочки народилася дівчинка.

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