Стопа людини перебуває у напрузі практично щодня, на неї створюється навантаження та загалом формується негативний вплив. Тому взуття іноді має бути не просто комфортним, а й лікувальним, створюючи ногам ідеальні умови для ходьби. При неправильному носінні взуття можливі ускладнення, аж до переломів та вивихів.

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В основному люди стикаються зі шпорою п'яти або плоскостопістю. Біль, дискомфорт та патологічний стан необхідно лікувати, а підійде для цього ортопедичне взуття від інтернет-магазину «ORTO SMART». Запропоновано велику кількість спеціалізованого взуття як для дітей, так і для дорослих людей, включно з профілактичними та лікувальними рішеннями різного розміру.

Види взуття

Воно поділяється залежно від призначення та функціоналу:

• профілактика;

• лікування;

• комбінація кількох функцій;

• антиварусне та антивальгусне.

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Можливо, у складних ситуаціях при кількох патологіях доводиться робити взуття індивідуально на замовлення з урахуванням особливостей стопи. Іноді достатньо зробити лише устілку, а взуття взяти у готовому вигляді. За наявності варусу основний акцент робиться на захисті зовнішньої частини підошви, а якщо діагностується вальгус, тоді посилюється п'ята та внутрішня частина взуття.

Завдання та функції взуття

Правильна побудова взуття, як це буває в анатомічних моделях, дозволяє запобігти викривленню постави з можливістю виробити правильне положення хребта. Коригуються деформовані стопи та усуваються хвороби. За наявності спадкових захворювань опорно-рухового апарату рекомендується з ранніх років носити анатомічне взуття як профілактику проблем у майбутньому.

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Істотно знижується навантаження на хребет, забезпечуючи умови для тривалої ходьби. При відповідному оформленні взуття ноги вільно дихають і провітрюватимуться, а це додатково створить комфорт за будь-якої погоди.

Правила вибору взуття

Великий асортимент пропозицій запропонований в інтернет-магазині «ORTO SMART», де є вдалий поділ за категоріями, а детальний опис та характеристики допоможуть зробити остаточний правильний вибір. На вигляд вона не відрізнятиметься від звичайного взуття, тому не потрібно переживати про моду та відповідність стилю.

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Бажано вибрати взуття з натуральних матеріалів, сертифіковане, з анатомічно правильною устілкою, а підошва не має бути слизькою. При цьому взуття може бути профілактичним та лікувальним, призначеним при певних діагнозах, травмах або симптомах. Основними виробниками такого взуття є компанії Tutubi, Leon, Forelli.

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