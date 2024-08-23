Як випрати кросівки вручну, щоб видалити неприємний запах: секрет домогосподарки

Неприємний запах із взуття — це проблема, яка відома багатьом, навіть, здавалося б, найохайнішим людям. Однак цього явища не слід боятися, оскільки будь-що можна виправити.

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Кмітливі домогосподарки розповіли, як правильно прати кросівки під час ручного прання, щоб прибрати неприємний аромат, пише noviydoctor.com.

Перед тим як випрати кросівки, щоб усунути неприємний запах, можна скористатися кількома народними засобами. Один із варіантів — це протирання взуття за допомогою вати, змоченої в перекисі водню або в оцті. Важливо використовувати невелику кількість засобу, щоб уникнути надмірної вологості. Іншим ефективним методом є використання олії лаванди: достатньо всього лише капнути кілька крапель на устілку, щоб надати взуттю приємного аромату.

Також можна покласти у взуття на всю ніч вологі пакетики чаю, а вранці їх прибрати. Додатково можна скористатися содою, дитячою присипкою або активованим вугіллям, посипавши ними взуття на ніч, а вранці ретельно витрусити залишки.

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Ще одним простим способом є винесення кросівок на балкон для провітрювання, але не забудьте витягнути устілки. Крім того, кросівки та устілки рекомендують сушити окремо, наприклад, за допомогою фена.

Якщо під рукою є листя м’яти або шавлії, можна покласти їх у взуття на ніч для природного освіження. Для більш ретельної дезінфекції взуття радять промивати всередині та зовні за допомогою мильного розчину, а після цього протерти його хлорним розчином.

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Окрім того, перед ручним пранням доцільно капнути кілька крапель мийного засобу на взуття і залишити приблизно на 20−30 хвилин. Також ефективним засобом є використання шматочків лимона, які потрібно залишити всередині кросівок на деякий час, а потім перед пранням їх видалити.

Покрокова інструкція прання кросівок

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Після використання одного з цих методів слід витягнути устілки із взуття і ретельно вимити кросівки в теплій воді разом із мийним засобом чи порошком, використовуючи для цього щітку. Устілки рекомендують замочувати у господарському милі, а шнурки — у відбілювачі приблизно на 20−30 хвилин.

Після завершення процесу прання залиште взуття сохнути у добре провітрюваному місці, наприклад, на балконі. Щоб уникнути неприємного запаху в майбутньому, важливо регулярно прати й міняти шкарпетки, а також дотримуватися належної гігієни ніг.

Раніше «ФАКТИ» писали про прості хитрощі у боротьбі з неприємними запахами в кімнатах, шафах і взутті, а також про те, як випрати кросівки, не «вбивши» пралку.

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