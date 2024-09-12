Як правильно прати взуття: ці способи вам точно сподобаються

Якщо ви носите своє взуття досить давно і любите його досить сильно, швидше за все, воно потребує оновлення. Догляд за добре поношеним взуттям - це чудовий спосіб продовжити термін його служби і позбавити вашу шафу від запаху старого взуття, пише Southern Living.

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Існує багато методів, які залежать від матеріалу, з якого виготовлене взуття, але перший крок завжди один і той самий: видаліть бруд і сміття перед початком процесу чищення. Поплескайте взуттям один об одного над сміттєвим баком або на відкритому повітрі, щоб переконатися, що бруд, який налип — особливо це стосується «активного» взуття, такого як кросівки або туристичні черевики — повністю видалений, перш ніж ви почнете процес чищення.

Якщо ви використовуєте взуття певного бренду, яке можна прати, перед пранням ознайомтеся з інструкцією та дотримуйтесь її рекомендацій.

Хоча може виникнути спокуса просто кинути взуття в пральну машину, найкраще перед початком циклу прання вийняти устілки, будь-які вставки та шнурки з кросівок. Покладіть все, що ви вийняли, а також саме взуття в сітчастий мішок для прання у пральній машині. Зберігаючи все разом, ви заощадите свій час, і вам не доведеться шукати елементи взуття в інших речах, щоб зібрати його знову. Таким чином, ви можете закинути взуття у будь-який холодний цикл разом з іншим одягом, заощадивши час і воду!

Після прання дайте йому висохнути на повітрі. Не кладіть взуття в сушарку. Для більшої впевненості у результаті набийте взуття зім'ятим папером або поліетиленовими пакетами, щоб воно тримало форму під час сушіння.

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Для шкіряного взуття у чашку з теплою водою додайте кілька крапель мила для посуду. Перемішайте до утворення піни. Занурте м'яку щетинну щітку або ганчірку в розчин і невеликими колами за годинниковою стрілкою потріть шкіру, доки не видалите весь поверхневий бруд. Потім сухою ганчіркою або рушником протріть шкіру досуха і залиште взуття сохнути на повітрі. Ніколи не кладіть шкіряне взуття в сушарку, оскільки вплив тепла деформує шкіру і назавжди змінить форму взуття. На цьому етапі, якщо у вас є кондиціонер для шкіри, ви можете акуратно нанести його, щоб продовжити термін служби вашого взуття.

Раніше «ФАКТИ» писали, як випрати кросівки вручну, щоб видалити неприємний запах.

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