«Замовчування проблем»: що сталося у родині гумориста Юрія Ткача

Популярний гуморист та актор Юрій Ткач, який нещодавно відсвяткував ювілей, зізнався, що був на межі розлучення зі своєю дружиною Вікторією. Про це Юрій розповів у проєкті «ЖВЛ», зазначивши, що складний етап у житті вже майже пройдено.

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— У кожній сімʼї є свої моменти, свої кризи, — розказав Ткач. — Через одну з таких ми пройшли з дружиною. Це було накопичення проблем, питань. Замовчування проблем. І тут дуже важливо зберегти стосунки. У цьому дуже допомагають психотерапевти, якісь духовні практики, медитації. Все для цього згодиться.

Юрій зізнався, що в результаті криза була поборена. Ба більше, пара вирішила закріпити шлюб вінчанням. Але поки що не визначилися з датою, вважаючи, що вона їх знайде сама. Подружжя хоче, щоб це було камерне свято, без натовпу.

— Це така сакральна історія, яка знайде себе, — сказав актор.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Юрій Ткач потрапив у гучний скандал, виступаючи на весіллі мажора-ґвалтівника.

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