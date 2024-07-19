«Подивимось, як буде»: лідер популярної команди коміків залишає проєкт та вступає до лав ЗСУ

Популярний комік, лідер гурту «Леви на джипі» Андрій Лузан повідомив, що 25 липня 2024 року стартує його навчання базовій військовій підготовці. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Нагадаємо, раніше, Андрій повідомляв, що мобілізується до лав ЗСУ з 6 липня.

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Артист виклав фото зі своєю командою та повідомив, що тепер шостим «Левом» стає популярний комік Костянтин Трембовецький.

«25-го липня стартує моя БЗВП (базова загальна військова підготовка) в Силах безпілотних систем Збройних сил України, — написав Андрій. — По мірі проходження підготовки, слідкуйте за новим контентом. Буду висвітлювати і у себе, і на ресурсах СБС.

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Канал «Леви на джипі» продовжує своє існування як і до цього. Як бачите люди, які за цим стоять, вже давно себе зарекомендували як сильні особистості, здатні самостійно створювати щось неймовірне".

Комік повідомив, що фото під дописом знято під час однієї з останніх зйомок з його участю.

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«А далі подивимось, як буде, — написав Андрій. - Ще сам поки не знаю. Костя Трембовецький — 6-й лев».

Шанувальники артиста прокоментували новину, написав, що будуть чекати на його повернення.

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«Удачі тобі! — наголосили у коментарях. — Буде не вистачати у випусках твого дзвінкого сміху, але чекаємо твого повернення».

«Тепер лякає тільки те, щоб після всього в тебе не зникло бажання повернутися у гумористичну сферу», — замислилися дописувачі.

«Якесь і радісне і сумне фото одночасно, — зауважили у відповідь. - Андрію, чекаємо на тебе, бо ти душа левів!»

Раніше популярний комік з Молдови перейшов на українську мову.

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