Львівського псевдоактивіста, який зливав позиції ЗСУ ворогу, арештували з п’ятої спроби

2 жовтня у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід для Остапа Стахіва — арешт без права внесення застави строком на 60 діб. Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України, повідомляє Суспільне.

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Засідання розпочалося о 10:58. У суді стало відомо, що клопотання Остапа Стахіва про відвід судді розглянули, проте не задовільнили. Остап Стахів заявив, що його адвоката про це пізно повідомили, тому знову подав клопотання про відвід судді. Суд ухвалив рішення залишити це клопотання без розгляду, посилаючись на те, що підозрюваний зловживає своїми правами. Розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу продовжили.

Прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пояснив, що підозрюваний може змінити місце перебування, знищити або сховати документи, які мають важливе значення для слідства, та вплинути на свідчення людей.

Підозрюваний назвав дії правоохоронних органів фарсом проти нього і звинуватив сторону обвинувачення в упередженості. Остап Стахів та його адвокат заявили, що усі підозри є необґрунтованими та просили у відмові в застосуванні будь-яких запобіжних заходів через безпідставність.

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О 13:24 суд пішов у нарадчу кімнату. О 14:35 суддя Віктор Романюк оголосив рішення — тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

«Без доказів, без нічого винесли рішення тримати мене під вартою, але я не боюсь тюрми, не боюсь СІЗО, я йду за свій український народ. Українці, знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, щоб ми один другого не захищали, лишали в біді і віддавали на поталу злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права, захищаємо конституцію і свій край. Можливо, хтось боїться йти стежкою правди, а я не боюсь йти стежкою правди», — прокоментував рішення Остап Стахів.

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У Галицькому суді перед цим вже чотири рази відбувалися засідання, де мали обрати запобіжний захід Остапу Стахіву. 25 вересня та 27 вересня підозрюваний не з'явився на засідання через те, що його разом з адвокатом викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. 30 вересня суд оголосив про перерву через клопотання про відвід судді, яке подав підозрюваний. Втім, його не задовільнили. 1 жовтня Стахів подав нові клопотання про відвід слідчого, прокурора та судді.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Львові ухвалили вирок колишньому співробітнику КДБ СРСР, який навів російські ракети на Яворівський полігон.

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Фото: Суспільне Львів

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