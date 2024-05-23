У Львові ухвалили вирок колишньому співробітнику КДБ СРСР, який навів російські ракети на Яворівський полігон (фото, відео)
В Україні триває боротьба з колаборантами. До 15 років за ґратами засуджено коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло більше 60 людей. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна (ч. 1 ст. 111 КК України). Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення 73-річний уродженець м. Львова — колишній працівник КДБ СРСР — співпрацював з агентами фсб рф. Він збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Засуджений через месенджер Теlegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки», — йдеться у повідомленні.
13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, більше 160 було поранено.
«Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України. Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження», — повідомили в прокуратурі.
За даними ЗМІ, колаборанта звуть Олександр Косторний.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Служба безпеки України затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині.312
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