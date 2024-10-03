Фіаско «Реала» з Луніним та сенсація від «Бенфіки» з Трубіним: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 2 жовтня

У вівторок, 2 жовтня, в оновленій Лізі чемпіонів, де напередодні дортмундська «Боруссія» забила супернику сім м'ячів, відбулися ще дев'ять поєдинків 2-го туру.

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Ліга чемпіонів. 2-й тур

«Шахтар» (Україна) — «Аталанта» (Італія) — 0:3 (Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48).

«Жирона (Іспанія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 2:3 (Давід Лопес, 19, ван де Бек, 74 — Еррера, 23, у свої ворота, Міламбо, 33, Крейчі, 79, у свої ворота). На 36-й хвилині Уеба («Фейєноорд»), а на 67-й Міовські («Жирона») не реалізували пенальті.

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Футболіст збірної України Циганков вийшов на гру в «основі» «Жирони», але вже на 29-й хвилині залишив поле через травму.

«Астон Вілла» (Англія) — «Баварія» (Німеччина) — 1:0 (Дюран, 79).

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«Бенфіка» (Португалія) — «Атлетико» (Іспанія) — 4:0 (Актюркоглу, 13, Ді Марія, 52, з пенальті, Ба, 75, Кокчу, 84, з пенальті).

У сенсаційному успіху ліссабонців взяв участь голкіпер збірної України Трубін. Щоправда, у площину його воріт футболісти «Атлетико» не завдали жодного удару.

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«Динамо» (Хорватія) — «Монако» (Франція) — 2:2 (Сушич, 45+3, Батуріна, 66 — Салісу, 74, Закарія, 90, з пенальті).

«Ліверпуль» (Англія) — «Болонья» (Італія) — 2:0 (Макаллістер, 11, Салах, 75).

«Лілль» (Франція) — «Реал» (Іспанія) — 1:0 (Давид, 45+3, з пенальті).

Ворота мадридців захищав українець Лунін, який вийшов в «основі» замість травмованого бельгійця Куртуа.

«Лейпциг» (Німеччина) — «Ювентус» (Італія) — 2:3 (Шешко, 31, 65, з пенальті — Влахович, 50, 68, Консейсау, 83). На 59-й хвилині вилучено Ді Грегоріо («Ювентус»).

«Штурм» (Австрія) — «Брюгге» (Бельгія) — 0:1 (Цоліс, 23).

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн матч Ліги Європи «Хоффенхайм» — «Динамо».

Фото LaPresse

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