Перемога «Арсенала» Зінченка та сім м'ячів від «Боруссії»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів 1 жовтня

У вівторок, 1 жовтня, поєдинками на стадіонах Старого Світу стартував 2-й тур оновленої Ліги чемпіонів, у рамках якого «Шахтар» зіграє з італійською «Аталантою». Вболівальникам нудьгувати не довелося — 32 м'ячі у дев'яти матчах.

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Ліга чемпіонів. 2-й тур

«Арсенал» (Англія) — «ПСЖ» (Франція) — 2:0 (Хаверц, 20, Сака, 35).

Футболіст збірної України Олександр Зінченко пропустив переможний матч проти паризького гранда через травму.

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«Байєр» (Німеччина) — «Мілан» (Італія) — 1:0 (Боніфейс, 51).

«Барселона» (Іспанія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 5:0 (Левандовські, 8, 51, Рафінья, 34, Мартінес, 37, Камара, 81, у свої ворота).

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Лідер атак каталонського клубу поляк Левандовські забив свої 95-й та 96-й м'ячі у Лізі чемпіонів. При цьому Роберт у турнірі вразив ворота 35 команд. Більше клубів страждали лише від Кріштіану Роналду та Мессі.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Селтик» (Шотландія) — 7:1 (Джан, 8, Адейемі, 11, 29, 42, Гірассі, 40, з пенальті, 61, Нмеча, 79 — Маєда, 9).

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«Слован» (Словаччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 0:4 (Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холанд, 59, Макеті, 74).

«Інтер» (Італія) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 4:0 (Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартінес, 71, Таремі, 78, з пенальті).

«Зальцбург» (Австрія) — «Брест» (Франція) — 0:4 (Сіма, 24, 71, Камара, 66, Перейра Лаж, 75).

Кривдник «Динамо» «Зальцбург» провалив старт у Лізі чемпіонів, програвши два стартові матчі із загальним рахунком 0:7 (у першій грі австрійці капітулювали у грі зі «Спартою» — 0:3).

«Штутгарт» (Німеччина) — «Спарта» (Чехія) — 1:1 (Мійо, 7 — Кайрінен, 32).

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Спортинг» (Португалія) — 1:1 (Схаутен, 15 — Браганса, 84).

У середу, 2 жовтня, у Лізі чемпіонів зіграють: «Шахтар» (Україна) — «Аталанта» (Італія), «Жирона (Іспанія) — «Фейєноорд» (Нідерланди), «Астон Вілла» (Англія) — «Баварія» (Німеччина), «Бенфіка» (Португалія) — «Атлетико» (Іспанія), «Динамо» (Хорватія) — «Монако» (Франція), «Ліверпуль» (Англія) — «Болонья» (Італія), «Лілль» (Франція) — «Реал» (Іспанія), «Лейпциг» (Німеччина) — «Ювентус» (Італія), «Штурм» (Австрія) — «Брюгге» (Бельгія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги Європи «Хоффенхайм» — «Динамо».

Фото ФК «Арсенал»

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