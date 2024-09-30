У четвер, 3 жовтня, київське «Динамо», яке зазнало на старті розгромної поразки від «Лаціо» (0:3), проведе на стадіоні «Райн-Неккар-Арена» у місті Зінсхайм матч 2-го туру Ліги Європи проти німецького «Хоффенхайма».

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Минулими вихідними підопічні 46-річного американця Пеллегріно Матараццо та Олександра Шовковського зіграли чергові матчі у бундеслізі та УПЛ. «Динамо» розгромило в гостьовому поєдинку чемпіонату України «Лівий берег» (3:0) і повернуло собі лідерство. А ось «Хоффенхайм» у домашній грі з «Вердером» вже до 12-ї хвилини вів у рахунку 3:0, але, залишившись на 18-й у меншості, примудрився у підсумку програти — 3:4 (Бюльтер, 5, 8, Гложек, 12 — Малатіні, 21, Стаге, 26, 29, 49). З 3 очками після п'яти турів суперник «біло-синіх» посідає у турнірній таблиці лише 16-ту позицію.

Відеоогляд матчу «Хоффенхайм» — «Вердер» — 3:4

У майбутній зустрічі букмекери бачать фаворитом сьому за підсумками минулого чемпіонату Німеччини команду. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Хоффенхайма» приймає з коефіцієнтом 2,05, на нічию — 3,70, на виграш киян — 3,40.

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У прямій трансляції поєдинок «Хоффенхайм» — «Динамо» дивіться (початок — о 19:45) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга Європи. 2-й тур

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3 жовтня (четвер)

«Хоффенхайм» — «Динамо» 19:45 MEGOGO

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Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після стартового туру «Хоффенхайм», який у 1-му турі зіграв у гостях внічию з данським «Мідтьюлландом» (1:1), посідає у турнірній таблиці 16-е місце, а «Динамо» після фіаско у грі з римлянами — 34- е.

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 24 жовтня — з «Ромою» (в гостях; 19:45), 7 листопада — з «Ференцварошем» (на своєму полі; 22:00), 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал Сосьєдад» (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів вилетіло від австрійського «Зальцбурга».

Фото ФК «Динамо»

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