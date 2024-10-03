Мобілізація «забуксувала»: бойовий комбат і нардеп порадили, що робити

Всупереч спробам змінити певні ланки процесу поповнення особовим складом ЗСУ, в Україні спостерігається спад мобілізації, адже війську бракує стратегії щодо рекрутингу.

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Про це сказав командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук в етері «Київ 24».

Боєць переконаний, що спад мобілізації в Україні пояснюється відсутністю стратегії рекрутингу на державному рівні.

«Цьому є пояснення, а саме відсутність стратегії мобілізації та рекрутингу. Те, що відбувається на сьогодні, відбувається безорганізаційно. У військах найголовнішим завданням є проведення взаємодії між усіма ланками. В цьому випадку це ТЦК, бригади, Генштаб, Міноборони та багато інших структурних підрозділів, де немає взаємодії з питання мобілізації», — сказав він.

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Дмитро Кухарчук зазначив відсутність будь-якої ідеологічної стратегії на державному рівні.

«Все те, що сьогодні відбувається, це класична мобілізація, яка була 5−10 років тому, просто прискореними темпами. А саме питання: „Чому та як люди мають воювати?“, а також будь-яка ідеологічна доктрина у нас у державі відсутня», — зазначив він.

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Інформацію про те, що ситуація з мобілізацією в Україні пішла на спад у порівнянні з попередніми місяцями, підтвердив і секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.

«Потрібно вживати заходів. Вони можуть для когось звучати радикально. Ми повинні розуміти, що у такому темпі дуже складно утримувати (рівень мобілізації — Ред.). Потрібно, щоб верховний головнокомандувач, міністр оборони брали відповідальність, просили нардепів і (разом використовували — Ред.) різні методи. Це мотивація, зниження призовного віку, мотивування різних категорій населення йти на контракт. Якщо ми в такому темпі будемо „спускати на гальмах“, то в нас скоро мобілізація взагалі піде в мінус. А якщо ще й росія проведе мобілізацію, то я не знаю, що будуть робити. Це дуже серйозне питання», — вважає Костенко.

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Депутат наголосив, що необхідно брати в армію потрібних людей, а не всіх підряд. Адже мобілізують «обмежено придатних», а на полі бою «нікого немає».

«Найбільша проблема в тому, що ми набираємо всіх підряд, а потім… У нас велика армія, а на полі бою нікого немає, адже набираємо обмежено придатних», — сказав Костенко.

Нагадаємо, раніше в Раді підтвердили обмеження мобілізації українців віком від 50 років.

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