Тільки в особливих випадках: у Раді підтвердили обмеження мобілізації українців віком від 50 років

У директиві Командування Сухопутними силами є положення, які обмежують мобілізацію певних категорій військовозобов'язаних.

Так, за словами члена Комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федіра Веніславського, йдеться про громадян віком 50−60 років. В коментарі LIGA.net він підтвердив, що військовозобов'язані з цієї вікової категорії мобілізується винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням — така загальна позиція військового керівництва.

ВІДЕО ДНЯ

Так, після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Нагадаємо, що раніше про існування такої директиви повідомляв нардеп Гончаренко. За його словами, документ забороняє мобілізацію осіб віком 18−25 років, які до набуття чинності новим мобілізаційним законом були визнані обмежено придатними.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Сухопутних сил ЗСУ

РЕКЛАМА

509

Читайте нас у Facebook