Тільки в особливих випадках: у Раді підтвердили обмеження мобілізації українців віком від 50 років
У директиві Командування Сухопутними силами є положення, які обмежують мобілізацію певних категорій військовозобов'язаних.
Так, за словами члена Комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федіра Веніславського, йдеться про громадян віком 50−60 років. В коментарі LIGA.net він підтвердив, що військовозобов'язані з цієї вікової категорії мобілізується винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням — така загальна позиція військового керівництва.
Так, після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.
Нагадаємо, що раніше про існування такої директиви повідомляв нардеп Гончаренко. За його словами, документ забороняє мобілізацію осіб віком 18−25 років, які до набуття чинності новим мобілізаційним законом були визнані обмежено придатними.
Фото зі сторінки Сухопутних сил ЗСУ509
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