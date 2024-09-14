Тарифи повзуть угору: Держстат підрахував, як за рік в Україні подорожчала комуналка
В Україні суттєво зросли комунальні тарифи — якщо порівнювати серпень 2023 року зі серпнем 2024-го, зростання становило 18,5%, проінформувала Державна служба статистики.
Найбільше у річному вираженні подорожчала електроенергія — на 63,6% (від червня 2024 року за електрику доводиться платити вже по 4,32 гривні за кіловат-годину).
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Крім того, подорожчали послуги:
- з управління багатоквартирними будинками — на 9%;
- з вивезення сміття — на 5,4%;
- за утримання та ремонту житла — на 3,8%.
Незмінними залишилися тарифи на послуги водопостачання, відведення каналізації, природного газу, гарячої води та опалення.
Зокрема, тариф на газ для населення має залишитися незмінним до кінця квітня 2025 року. Проте платити за газ стало простіше вже зараз.45
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