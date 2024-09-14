Тарифи повзуть угору: Держстат підрахував, як за рік в Україні подорожчала комуналка

В Україні суттєво зросли комунальні тарифи — якщо порівнювати серпень 2023 року зі серпнем 2024-го, зростання становило 18,5%, проінформувала Державна служба статистики.

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Найбільше у річному вираженні подорожчала електроенергія — на 63,6% (від червня 2024 року за електрику доводиться платити вже по 4,32 гривні за кіловат-годину).

Крім того, подорожчали послуги:

з управління багатоквартирними будинками — на 9%;

з вивезення сміття — на 5,4%;

за утримання та ремонту житла — на 3,8%.

Незмінними залишилися тарифи на послуги водопостачання, відведення каналізації, природного газу, гарячої води та опалення.

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Зокрема, тариф на газ для населення має залишитися незмінним до кінця квітня 2025 року. Проте платити за газ стало простіше вже зараз.

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