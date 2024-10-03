В Україні змінили порядок реєстрації авто: без якого документа тепер не продати машину

Схоже, представники влади постійно вишукують нові способи поповнення бюджету і після запровадження нових штрафів знову змінили правила для автомобілістів.

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Зокрема, йдеться про зміну порядку комісійної торгівлі транспортними засобами. Нова постанова Кабміну наказує пред’являти під час продажу автомобіля документ про оцінку його вартості., пише спеціалізоване видання з посиланням на МВС.

У відомстві нагадали, що в минулому торгівля машинами здійснювалася на основі відомостей про вартість, отриманих зі слів продавця. Тепер ці слова потрібно підтверджувати документально.

У МВС звернули увагу, що відтепер не оподатковується тільки продаж першого легкового транспортного засобу протягом першого року. На другий рік потрібно буде сплатити 5% від вартості авто, а третій і більше — 18%.

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Що стосується вантажних автомобілів, то тут уже з першого року податок становить 5%, з другого стільки ж, а з третього і далі — 18%.

Також нагадаємо і про 8 способів дізнатися про реальний пробіг уживаного автомобіля.

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