В Україні з'явився новий штраф для автомобілістів: за що тепер можуть покарати

В Україні набули чинності нові правила щодо ремонту та обслуговування автомобілів. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), водіям наразі заборонено проводити ремонт, обслуговування чи миття транспортних засобів на вулицях та в інших громадських місцях, пишуть Економічні новини.

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Нововведення істотно змінює звичний уклад багатьох автовласників, які раніше часто займалися ремонтом своїх машин самостійно, біля будинку або в інших зручних місцях. Винятки із правила передбачені лише для двох випадків:

• Якщо ремонт проводиться у спеціально відведеному для цього місці.

• Якщо автомобіль зламався у дорозі та потребує негайного ремонту.

За порушення цього правила передбачено штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у грошовому еквіваленті становить від 850 до 1700 гривень.

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Раніше «ФАКТИ» писали про три «підступні» запитання поліцейських, після яких водіям зазвичай виписують штраф, а також назвали ознаки, за якими поліція обирає авто для зупинки.

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