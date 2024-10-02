Вісім способів дізнатися про реальний пробіг уживаного автомобіля: на замітку покупцю

Пробіг — важлива характеристика уживаного авто, яка з великим ступенем достовірності визначає його стан. Тому зрозуміле прагнення покупця знайти екземпляр «з рук» з мінімальним кілометражем за кормою — і так само зрозуміле прагнення продавців надати клієнту машину з тими бажаними мінімальними цифрами на одометрі… Автоексперти розповіли, як дізнатися пробіг, якщо одометру довіряти не можна, пише РБК -Україна.

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Насамперед, закликаємо покупців ненових машин не вірити казкам несумлінних перекупників та дивитися на автомобільний світ тверезими очима. Які мають побачити, що пробіг автомобіля завжди прив'язаний до віку. Для України середнє значення — близько 15 тисяч кілометрів на рік. Якщо точніше, для великого міста ця цифра становить 25 тисяч кілометрів, а для провінції, де менше відстані, середній показник на рівні 10−12 тисяч кілометрів. Помножуйте ці цифри на вік машини (роки) та отримуйте її орієнтовний сумарний пробіг.

А для точнішого визначення пробігу є кілька інших підказок.

Існує кілька надійних ознак, що видають справжній пробіг автомобіля. Щоправда, ці прикмети та цифри типові не всім маркам та моделям, але більшості поширених в Україні. При цьому довірятися краще не одному маркеру, а кільком виявленим прикметам у комплексі.

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• Робоче місце водія. Гумові накладки педалей, чохол важеля МКП, кермо, «популярні» кнопки на торпедо показують ознаки зношування ближче до 80 — 100 тис. км. При цьому майте на увазі, що, наприклад, нові накладки педалей або чохол важеля МКП це теж погано: значить, їх нещодавно замінили, і, швидше за все, для того, щоб приховати від покупця важливу інформацію.

• Шини. Прийом, ефективний для відносно нових машин, але … На шинах завжди є зашифрований рік випуску, порівнянний з роком випуску машини. У рядового водія рідний комплект шин проходить близько 50 — 70 тис. км, і коли за меншої цифри на одометрі на авто стоять нерідні літні колеса, це має викликати певні сумніви.

• Гальмівні диски. Згідно з усіма відомою статистикою, рідні диски гальм (говоримо про передні) переживають не більше трьох замін колодок — тобто в середньому 80 — 100 тисяч км. Зазвичай на 70 — 80 тисяч км по краю диска вже є ккбуртик, що виступає, висотою 2,5 — 3,0 мм. Порівнюючи ці цифри з пробігом на панелі, робіть висновок про реальний пробіг машини. Але! Знос дисків залежить від стилю їзди водія, і цей параметр не можна брати як єдиний критерій оцінки.

• Двигун. Автомобіль з пробігом до 100 тис. км вважається свіжим навіть у Європі, тому на його двигуні та прилеглих деталях кузова не повинно бути чорних відкладень бруду та сажі. Ознаки недавнього миття двигуна повинні насторожити — значить, агрегат був непристойно брудним, і чи не через великий пробіг? Молодий пробігом до 80 тисяч км. двигун на холостому ходу і прогазовках не повинен мати призвуки зношених приводів (підшипників, муфт, ланцюга ГРМ). А для більш точної діагностики методом порівняння попередньо послухайте, як працює справді молодий мотор аналогічної моделі.

• Інтер'єр. Тут досить типових місць, що видають значний пробіг. У першу чергу, це потертості на кромках сидіння водія — тканинна оббивка «лисіє» і блищить вже на 100 тис. км, шкіряна ближче до 150 тис. км. На незахищених килимками зонах штатного килима перші потерті плями з'являються на 50 — 70 тисяч кілометрів. Глобальна затертість тканинної оббивки, несвіжі, каламутність пластику якісних автомобілів стають помітними після 100 — 120 тисяч кілометрів.

• Електронна пам'ять. Відмотати електронний одометр сьогодні коштує недорого, але електронний мозок багатьох моделей зберігає інформацію про пробіг не тільки в блоці одометра, а й глибше. Досвідчені експерти знаходять реальні дані про пробіг у модулі пам'яті, у лічильнику мотогодин двигуна та в інших закутках електроніки. Підтвердити втручання або невтручання у показання одометра можна буде при комплексній діагностиці екземпляра, що сподобався, на СТО.

• Дилерська СТО. Не дуже стару за віком машину можуть пам'ятати в офіційному дилерському центрі, де вона обслуговувалась, перебуваючи в руках першого власника. Інформація про пробіг часто зберігається в базі СТО, і навіть якщо це будуть дані трирічної давності, вони теж можуть допомогти.

• Спеціальні сайти. У Європі та Америці існує кілька порталів (AutoCheck, CarFax та інші), де можна перевірити дані конкретного автомобіля. Одне зауваження: насамперед це стосується машин, які нещодавно ввезені в Україну, плюс може знадобитися колишній реєстраційний номер машини, її VIN-код, дані попереднього власника та дата першої реєстрації. А іноді допомагає простий спосіб: просто загуглити VIN-код автомобіля. Адже деякі закордонні сайти вимагають вказувати його під час розміщення оголошення про продаж разом із пробігом. Таким чином, можна знайти дані про пробіг цього екземпляра при його попередньому перепродажі.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали топ-5 автомобілів, які краще купувати не новими, а також розповіли, через скільки років почнуть іржавіти нові китайські авто.

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