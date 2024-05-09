Як прискорити обмін речовин в організмі: сім «золотих» правил Марини Боржемської

Фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше показала, як розпочинає свій день, розповіла, як пришвидшити обмін речовин в організмі.

«Дуже часто ми чуємо фрази „в неї просто гарний обмін речовин“, „в неї гарний метаболізм“. Як же можна самостійно пришвидшити свій метаболізм? Швидкий метаболізм може бути ключовим для збереження здоров’я і контролю ваги», — написала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Боржемська назвала деякі ефективні способи прискорення метаболізму:

- Регулярні фізичні вправи: Такі вправи, як біг, плавання або велосипед, допомагають підвищити метаболізм, спалюючи калорії під час та після тренування.

РЕКЛАМА

- Тренування силові: Тренування з вагами або використання власної ваги (наприклад, присідання, віджимання) допомагає збільшити м’язову масу, що підвищує метаболізм.

- Правильне харчування: Споживання білків, здорових жирів і складних вуглеводів може підвищити термічний ефект їжі.

РЕКЛАМА

- Частіше їсти: Можливо, здається дивним, але їжа меншими порціями кожні 3−4 години може підвищити метаболізм, оскільки організм постійно споживає енергію на перетравлення їжі.

- Вживання кави або чаю: Кофеїн може підвищити обмін речовин і сприяти спалюванню жирів, але слід звертати увагу на споживану кількість і уникати надмірного вживання.

РЕКЛАМА

- Водний режим: Пиття достатньої кількості води сприяє нормальному функціонуванню метаболізму.

- Нормальний сон: Недостатній сон може сповільнити метаболізм, тому важливо забезпечити собі достатню кількість якісного сну.

- Збалансований підхід, який включає у себе фізичну активність, здорове харчування і правильний режим сну, може значно підвищити метаболізм і допомогти досягти цілей у збереженні здоров’я і формуванні енергійного стилю життя.

Як писали «ФАКТИ», минулого року Марина Боржемська вперше розповіла про нові стосунки.

85

Читайте нас у Facebook