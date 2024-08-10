«Бути за кам’яною стіною, за мужніми плечима та відчути жіночу слабкість поруч із тобою»: Боржемська подякувала сину за підтримку

Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, подякувала своєму сину Роберту за сміливість та отстоювання інтересів родини.

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Зіркова мати пише, что вона почувається за сином як за кам'яною стіною, й відчуває жіночу слабкість поруч з ним.

«Мій любий син Роберте, я дякую тобі за твій останній допис. Ти показав у ньому свою дорослість, мудрість, силу, біль, втрату та надбання. Я побачила твою сміливість бути чесним, не тільки перед собою, а й іншими — все це викликає велику повагу. У тебе є чому повчитися, а саме гідності та честі, відстоювати свої власні кордони, захищати своє найдорожче — родину, своїх дівчат. Ось воно відчуття, бути за кам'яною стіною, за мужніми плечима та відчути жіночу слабкість поруч із тобою», — написала Марина в Instagram.

Боржемська також перепросила у сина за те, що йому довелося відстоювати кордони всієї родини. А вона своїм мовчанням тільки хотіла захистити сина та доньку від скандалу.

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«Сподівалася на дорослість обох сторін, але інколи ці старання призводять до того, що ти описав в своїх рядках. Ми маємо вчитися говорити правду вголос, якби це не було складно та важко. Ми повинні захищатися аби не давати навіть крихітної можливості образити себе, тому що, в першу чергу, це нас руйнує та дуже ранить, формуючи внутрішні комплекси та невпевненість в собі», — наголосила тренерка.

Вона також побажала сину вільно крокувати по життю далі.



Нагадаємо, син В'ячеслава Узелкова нещодавно відверто висловився про стосунки зі своїм зірковим батьком. У мережі він розповів про образи, погрози та страждання від спілкування з рідною людиною. Через це він публічно заявив, що не хоче бачити батька та підтримувати зв’язок з ним.

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На слова Роберта агресивно відповів боксер В'ячеслав Узелков. Крім звернення до сина, він також показав фото зі своєю обраницею, на якому видніється її рука з обручкою.

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