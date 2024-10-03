Набагато легше і більш ефективно: «онук бабусі Шахрезади» порадив ще один спосіб очистки унітазу

Багато людей намагаються знайти ефективні засоби для очистки сантехніки у себе вдома, використовуючи як «поради бабусі Шахрезади», так і більш нові миючі засоби, спреї, пінки і т.д.

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«При цьому вони навіть не здогадуються, що з будь-яким забрудненнями унітазу легко впоратися простий, але при цьому досить вправний засіб, ім'я якому — пральний порошок», — написав у коментарі під відео про очистки унітазу один з блогерів. На питання про те, чи він, випадково не знає «бабусю Шахрезаду», яка дає поради щодо прибирання, чоловік поставив смайлик і написав відповідь: «якщо вам подобається, можете мене вважати її онуком».

За словами «онука», простий трюк з пральним порошком дуже часто використовують професійні прибиральники, і він — один з них. Пральний порошок допомагає не лише значно спростити процес прибирання, але й ефективно очищає поверхню від сечового каменю, даруючи їй ідеальний блиск.

Адже пральний порошок — насамперед ефективний засіб для чищення, який допомагає швидко розчиняти будь-які забруднення, видаляючи їх. Зокрема, він долає накип та іржу.

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Пральний порошок доволі просто використовувати. Потрібно всього лише насипати в унітаз, залишити на декілька годин, щоб він подіяв, та ретельно очистити поверхню щіткою.

Багато пральних порошків відрізняються приємним запахом, а тому після їх використання залишається аромат. А ще використання прального порошку для чищення унітазу — це досить економічний спосіб.

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Також чоловік радить, як максимально ефективно використовувати пральний порошок:

злийте воду з бачка перед тим, як додати засіб;

насипте невелику кількість прального порошку на всю внутрішню поверхню;

залиште на 15−30 хв, щоб він подіяв на всі забруднення; і після цього щіткою ретельно очистіть поверхню.

А ось і саме відео з порадами чоловіка.

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Також нагадаємо і про дуже затребуваний рецепт «туалетних бомб», які здатні ліквідувати в унітазі не лише увесь бруд, але й усунути неприємний запах.

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