Рецепт «туалетних бомб» від Clean-майстра: ліквідуйте в унітазі весь бруд і неприємний запах

Господині у Франції для забезпечення чистоти туалетів використовують спеціальні таблетки, які можна просто кинути в унітаз.



Схожий спосіб пропонує і домогосподарка з США, яка веде блог під псевдонімом Clean Master.

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За її словами, в нагоді будуть «туалетні бомби».

«Завдяки цьому трюку ванна кімната буде без запаху!» — наголошує вона.

Для приготування суміші потрібно 7 столових ложок соди, 3 столові ложки рідкого мила для рук та 70% спирт. Спирт потрібно додавати потроху й регулювати консистенцію. Все змішати, зробити кульки -бомбочки, дати висохнути 1−2 години.

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«Ці бомбочки зроблять ваше приміщення свіжим і позбавлять від мікробів», — впевнена експертка.

Зазначимо, що китайські господині, у разі проблем з сантехнікою, використовують два-три целофанових пакети, які вставляють у пакет для сміття — так збільшується «пробивна сила» незвичного інструменту.

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А українки знають, що в критичній ситуації можна обійтися жменькою солі. Використання кухонної солі для усунення небажаних запахів у туалеті є простим, але чудовим методом, який може бути корисним кожній господині.

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