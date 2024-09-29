Найкращий трюк з очисткою унітазу, про який майже ніхто не знає (секретна порада бабусі)

Серед жінок всього світу сайти про сантехніку не менш популярні, ніж модні журнали. І справа не в тому, що справжніх леді цікавлять розповіді Clean-майстрині чи Олени Матвєєвої про те, як відчистити сантехніку на кухні або пробити засмічення у ванній.

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Звичайно, ні — просто кожна міс чи панянка знають, що в який-небудь момент може статися так, що вдома не буде нікого з чоловіків, і трапиться якась неприємність, до якої краще бути підготовленою заздалегідь.

Тим більше, що деякі з порад виглядають досить незвично — як на відео нижче.

Цю пораду дав сантехнік з однієї країни на Близькому Сході, який стверджує, що так часто робила його бабуся.

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Він показав метод на основі дріжджів і цукру (для активації дріжджів). Досить однієї столової ложки плюс невелика кількість теплої води. Добре перемішайте до повного розчинення дріжджів і розподіліть суміш по унітазу (води в ньому має бути небагато).

Краще взагалі залишити дріжджі в унітазі на ніч (або хоча б на 4−5 годин), адже вони здатні розчинити навіть стійкі відкладення та вапняний наліт. Коли час закінчиться, пройдіться по унітазу йоршиком і добре змийте.

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«Отже, якщо у вас є туалет із важкими та стійкими плямами, вам слід спробувати цей трюк, якщо нічого іншого досі не спрацювало», — гооврить чоловік.

Також зверніть увагу і на метод блогера на прізвисько Smart Fox («Хитрий Лис»), який взяв на озброєння метод саморобних «бомб» для унітаза.

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