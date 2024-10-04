З жовтня платитимемо за газ по-новому: чому зміняться суми у платіжках

Клієнти газопостачальних компаній, яким наразі доведеться платити ще й за технічне обслуговування внутнішньобудинкових газових мереж, з жовтня можуть побачити у платіжках більші ніж зазвичай суми.

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Як пише видання «На пенсії», з другого осіннього місяця починається новий «газовий» рік, коли розраховується платня за доставку «блакитного» палива на наступні 12 місяців. Адже вартість доставки газу залежить від річного обсягу споживання — з 1 жовтня до 30 вересня.

Для кожного окремого домогосподарства вартість розраховується так: загальний обсяг споживання палива за весь «газовий» рік множиться на тариф для конкретного регіону та ділиться на 12 місяців. Таким чином встановлюється вартість доставки газу на наступний рік.

Постачальники нагадують, що навіть у разі нульового споживання платити за доставку газу все одно доведеться, оскільки є мінімальна обов’язкова плата.

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Раніше повідомлялося, що деякі споживачі отримають не дві платіжки за газ (за спожитий обсяг та за транспортування), а три — додасться платіжка за техогляд в тих будинках, де перевірялися внутрибудинкові газові мережі.

Фото Pixabay

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