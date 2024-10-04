41.11 / 41.53 45.54 / 46.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

З жовтня платитимемо за газ по-новому: чому зміняться суми у платіжках

8:46 4 жовтня 2024
Газ

Клієнти газопостачальних компаній, яким наразі доведеться платити ще й за технічне обслуговування внутнішньобудинкових газових мереж, з жовтня можуть побачити у платіжках більші ніж зазвичай суми.

Як пише видання «На пенсії», з другого осіннього місяця починається новий «газовий» рік, коли розраховується платня за доставку «блакитного» палива на наступні 12 місяців. Адже вартість доставки газу залежить від річного обсягу споживання — з 1 жовтня до 30 вересня.

Для кожного окремого домогосподарства вартість розраховується так: загальний обсяг споживання палива за весь «газовий» рік множиться на тариф для конкретного регіону та ділиться на 12 місяців. Таким чином встановлюється вартість доставки газу на наступний рік.

Постачальники нагадують, що навіть у разі нульового споживання платити за доставку газу все одно доведеться, оскільки є мінімальна обов’язкова плата.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що деякі споживачі отримають не дві платіжки за газ (за спожитий обсяг та за транспортування), а три — додасться платіжка за техогляд в тих будинках, де перевірялися внутрибудинкові газові мережі.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

102

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Рибам — «Верховна Жриця», Стрільцям — «Колесо Фортуни», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз на 3 жовтня

Депортація українців до Татарстану

Окупанти вивозять людей з окупованої частини України у віддалені регіони росії

Олексій Потапенко

Знайшов «духовного наставника»? Потап в Іспанії опинився у досить незвичному місці

дівчина й карти

Повний нумерологічний Таро-прогноз на жовтень 2024 року: чого чекати від другого місяця осені

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту