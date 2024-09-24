Перевірки повертаються: чому українцям доведеться більше платити за газ

В Україні, де облгази більше не несуть відповідальності за газову мережу після входу в будівлю. повернули огляд внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише OBOZ.UA, порушення фіксують у багатьох будинках. Не виключено, що результати перевірок можуть позначитися на сумах у платіжках за «блакитне» паливо. Адже до 2024 року у платіжки не включали вартість технічного обслуговування. Цього року фахівці «Газорозподільних мереж» перевірили 10,7 тис. багатоповерхівок та виявили 20 тис. витоків газу в під'їздах.

І, природно, для проведення таких робіт потрібен договір. Його або укладають із будь-якою компанією, яка має ліцензію, або автоматично такий договір укладається з «Газмережами».

Читайте також: Нема куди звертатися: експерт пояснив, чому українців взимку завалять несправедливими платіжками, і як завадити цьому

РЕКЛАМА

«Всі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали існуючих договорів, автоматично приєдналися до Типового договору з Оператором ГРМ. Тобто держава нормативно визначила, що у разі, коли споживачі самостійно не обирають іншу обслуговувальну організацію, то Оператор ГРМ їх страхує», — пояснили в компанії .

Нагадаємо, що у Держстаті підрахували — за рік рахунки за комуналку в Україні зросли. Якщо порівнювати серпень 2023 року зі серпнем 2024-го, то зростання становило 18,5%.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

291

Читайте нас у Facebook