«Яка я молодець»: Саліванчук похвалилася новим університетським дипломом (фото)

Зірка сітікома «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, яку нещодавно хейтили за «голу» фотосесію в останній день літа, влаштувала нову фотосессію — на цей раз «наукову» — та отримала масу схвальних коментарів.

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На своїй сторінці в соціальних мережах акторка позує у «професорській» мантії та шапочці, розповідаючи, що отримала ще один диплом.

Фото з соцмереж

«Як би це дивно не звучало, але я у всьому шукаю плюси. Якби не війна, яка на початку у всіх у нас забрала багато чого, і багато професій стали не на часі, як у мене театр, кіно, я би ніколи не наважилось вступити до Інституту післядиплоної освіти ім. Т.Г.Шевченка на сімейну психологію», — зізнається акторка.

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Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

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Ганна Саліванчук зізнається, що завжди цікавились психологією, читала книги на цю тему та дивилася фільми, а також консультувала і допомагала подругам. І ось настав час «зануритись в психологію професійно».

«Поки я не знаю чи почну практикувати і допомагати людям, бо, на щастя, акторська професія вже на часі, і її я обожнюю, але ніколи не кажи ніколи, можливо настане час і я почну допомагати людям зцілювати свої душі», — пише вона та показує фото нового диплому.

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Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

«Приймаю ваші вітання, яка я молодець. Бо, якщо чесно, це було не просто, все встигати: навчання, діти, театр, гастролі, блогерство, готування, прибирання, подорожі, гуртки, спорт, практика, захист диплома… Але я це зробила», — додає Саліванчук.

Нагадаємо, що нещодавно акторка назвала причину того, що її шлюб з народним депутатом Олександром Божком розпався. Ганна зізналася, що завжди на перше місце ставила своїх двох дітей, а її чоловік та вона сама йшли значно нижче.

Фото зі сторінки Ганни Саліванчук у соцмережах

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