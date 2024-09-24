Постраждала через дітей: Саліванчук зізналася, чому розвалився її шлюб

Популярна актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, яка навесні цього року офіційно повідомила про розлучення з народним депутатом Олександром Божком, розповіла, чому їхній шлюб розвалився після восьми років спільного життя.

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В ефірі «Regina Official» актриса сказала, що жінки мають любити себе, а не шукати в собі недоліки.

«Треба себе любити, на першому місці повинні бути ми, потім чоловік, потім діти, потім батьки. Все це потрібно опрацьовувати, це якраз методики, практики тілесні. З цим потрібно працювати щодня. Так, якщо ми не будемо працювати, сміятися і плакати одночасно, то ми взагалі не житимемо», — вважає Саліванчук і додає, що в їхній сім'ї пріоритети були розставлені не правильно: «У мене завжди на першому місці були діти (семирічний Гліб, та трирічний Микита, — Авт.) , а це неправильно. На першому місці повинні бути ми, потім чоловік, потім діти, потім батьки. Одна з причин розлучення — те, що у мене чоловік не був на другому, а я — на першому місці».

Втім, Ганна зізналася, що й зараз у неї діти на першому місці, а вона не любить себе так, як це повинна робити жінка. Акторка стверджує, що вже трохи «піднялася» вгору, і вже знаходиться одночасно на третьому та другому місцях. Для неї важливо продовжити роботу над собою, адже згодом діти виростуть та роз'їдуться, а вона залишиться сама.

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Ганна Саліванчук зізнавалася, що важко переживала розлучення, вирішуючи всі питання з ексчоловіком, переважно через листування.

Фото зі сторінки Ганни Саліванчук у соцмережах

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