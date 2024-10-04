Українців зобов'язали з’являтися до ТЦК по повістці протягом семи днів

У відповідності до нового мобілізаційного законодавства, військовозобов'язаним після отримання повістки надавалося 14 діб, аби прибути до ТЦК та СП. Але днями уряд істотно скоротив цей термін.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у постанові від 01 жовтня 2024 року № 1134 йдеться про внесення зміни до пункту 34 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Так, військовозобов'язані з обласних центрів, які отримали повістки, мають з'явитися у ТЦК та СП протягом семи днів, а мешканці інших населенних пунктів — протягом 10 днів.

РЕКЛАМА

Раніше нардеп Олексій Гочаренко повідомляв, що уряд своєю постановою надає права командирам військових частин виписувати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити ступінь придатності військовозобов'язаних до військової служби, а також здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. Перелік таких частин може визначити Генштаб.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook