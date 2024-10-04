Курс долара до середини жовтня: що кажуть банкіри про поступове падіння гривні

Курс долара поки що залишається досить стабільним, і хоча потроху наближається до 42 гривень, загалом, як і раніше, трохи нижчий за цю суму. Аналогічна ситуація спостерігатиметься і протягом 7−13 жовтня. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що МВФ змусить голову НБУ Андрія Пишного виконати рекомендації Валерії Гонтаревої. Фонд наполягатиме на швидшій девальвації гривні, нижчій обліковій ставці та підвищенні податків.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, завдяки ефективній стратегії Нацбанку, протягом двох місяців курсові зміни відбуваються поступово і без шоку для громадян.

- Ми припускаємо, що протягом наступного тижня наявні курсові обриси ринку збережуться, отже, не варто очікувати якихось вагомих перетворень: поточні курсові зміни будуть мінімальними (максимум до 0,3 грн), при цьому як у бік зростання, так і в бік зниження. Водночас чим ближче кінець року, тим очевиднішим стане повільне просування курсу долара до заздалегідь анонсованого курсу на кінець року — до 42,1 грн/$, — прогнозує наш співрозмовник.

Щоправда, на думку Тараса Лєсового, курс долара поступово зближуватиметься до 42 гривень, наприклад, на готівковому ринку з 7 до 13 жовтня курс заокеанської валюти може становити до 41,9 грн.

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- Отже, наступного тижня збережеться «статус кво»: курсові коливання відбуватимуться в межах «коридору». Водночас ми розуміємо, що через низку об'єктивних чинників валютні зміни не за горами: хоча не варто очікувати надто сильного ривка долара чи падіння гривні, — резюмує експерт.

Раніше повідомляли про те, що у 2025-му році курс долара в Україні може становити 45 гривень. Такий обмінний курс передбачає проєкт державного бюджету України на 2025-й рік.

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