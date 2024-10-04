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Вже за два місяці зберете врожай: як виростити салат на підвіконні

18:38 4 жовтня 2024
Салат

Останнім часом все більше українців полюбляють вирощувати різні культури на підвіконні. Telegram-канал «Дача. Сад та город» розповів, як виростити салат на підвіконні.

1 Спочатку купіть насіння.

2 Підберіть ємність для насіння — це можуть бути окремі пластикові стаканчики, торф'яні горщики, будь-які контейнери або ящики.

3 На дно контейнера викладіть дрібні камінчики або гальку — це буде дренаж.

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4 У ємність насипте спеціальний субстрат для салату або звичайний садовий грунт. Наповніть ємність землею на 2/3 об'єму.

5 Якщо вирощуєте салат в окремих стаканчиках, то викладіть по одній насінині на склянку. У великому ящику зробіть борозни з шириною 15 см між ними і посадіть насіння на відстані 5 см один від одного. Насіння злегка присипте землею і обережно притисніть грунт руками.

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6 Грунт обприскати з пульверизатора.

7 Накрийте контейнери плівкою. Між землею і плівкою має бути вільний простір, інакше паростки запріють. Залиште салат на 3−4 дні під плівкою.

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8 Раз на день знімайте плівку на півгодини, щоб насіння «дихало».

9 Поливайте 2−3 рази в тиждень. Через 2 місяці можна буде зібрати урожай.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно вирощувати розмарин.

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