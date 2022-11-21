Город на підвіконні: як виростити зелень у грудні (відео)
У зв'язку з можливими перебоями деяких продуктів, багато українців почали пробувати вирощувати у квартирі не лише кімнатні квіти, а й зелень та овочі.
Тим більше, що складним цей процес назвати не можна, пише yaskravaklumba.
Для вирощування зимової зелені підійдуть будь-які ємності крім картонних або дерев'яних, тобто тих, що вбирають вологу. Якщо ви надумали вирощувати на підвіконні досить великий город, підійдуть контейнери для балконних рослин. Можна скористатися ємностями з харчового пластику від продуктів або взяти розкішні керамічні глазуровані горщики та вазони. Головне — дренажні отвори, щоб зайва волога не застоювалася.
Ґрунт для вирощування зелені взимку потрібний звичайний. Найзручніше купити гарний готовий субстрат у садовому центрі. Такий ґрунт вже знезаражений і не потрібно буде турбуватися про здоров'я рослин. Усі патогенні мікроорганізми, насіння бур'янів там уже знищено. Ґрунт повинен бути повітропроникний з гарним дренажем.
Для вирощування зелених культур вдома потрібно вибирати найшвидкісніші види рослин та сорти. Взимку, при нестачі освітлення, найкраще зростатимуть ті рослини, які і у відкритому ґрунті вирощують насінням ранньою весною або пізно восени.
Основні види насіння зелені, які порадують при вирощуванні вдома взимку:
- всі види салатів, навіть качані;
- будь-які види капусти, вони теж швидко дадуть ніжну зелень;
- кріп, крес-салат, кінза (коріандр), гірчиця, рукола;
- буряк і мангольд, їх молоді листочки — неоціненний джерело вітамінів взимку.
Все це насіння буде сходити й рости дуже швидко, буквально через пару тижнів ви вже зможете доповнити зеленню ваш зимовий раціон.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, які рослини не варто вирощувати у квартирі взимку.
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