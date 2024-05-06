Не любить нестачі сонячного світла: як правильно вирощувати розмарин

Загальновідомо, що розмарин є дуже корисною рослиною, яка здатна, наприклад, покращувати імунітет. Тож не дивно, що він стає все більш популярним. Тепер розмарин не обов'язково довго вирощувати з насіння, а можна просто посадити живці з контейнера. Ця багаторічна рослина буде добре рости як в саду, так і в горщику на домашньому підвіконні, пише Garden number one.

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Як і інші рослини, розмарин схильний до хвороб. Це відносно витривала і стійка рослина. Однак за несприятливих умов або суворої погоди листя може жовтіти і опадати, кущ слабшає і погано росте. Щоб мінімізувати ризик виникнення ряду захворювань розмарину, важливо забезпечити йому належні умови для росту і розвитку.

Для посадки вибирайте ділянку, захищену від сильного вітру і протягів.

Ґрунт повинен бути добре дренованим, легким і помірно родючим. Не захоплюйтеся азотними добривами, навіть навесні, або органічними — гноєм, перегноєм, або мінеральними — сечовиною та іншими. Азот викликає витягування пагонів, вони стають ніжними, блідими і сприйнятливими до хвороб. Ми рекомендуємо збалансовані суміші, універсальні добрива навесні, для пряних трав влітку і добрива з переважанням калію і фосфору в кінці сезону. Правильне внесення добрив є ефективною профілактикою захворювань розмарину.

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Полив повинен бути помірним, у міру висихання ґрунту. Особливо в кімнатних умовах стежте, щоб вода не застоювалася в піддонах горщиків, не перезволожуйте розмарин. Це викликає хвороби коренів.

Надайте рослинам для росту найсвітліші ділянки саду та підвіконня. Розмарин не любить нестачі сонячного світла.

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Ґрунт повинен бути нейтральним або слаболужним. У кислих ґрунтах рослини хворіють і погано засвоюють поживні речовини.

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