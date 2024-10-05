У Миколаєві росіяни атакували об’єкт інфраструктури

Пізно ввечері 4 жовтня окупанти атакували об'єкт інфраструктури — цього разу в Миколаєві.

Для атаки, ймовірно, були використані ракети, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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«Учора, 4 жовтня, близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв», — розповів він.

Попередньо, за його даними, росіяни застосували крилаті ракети типу Х-59/Х-69.

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«Постраждалих немає», — констатував голова ОВА.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 5 жовтня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У низці областей оголошували тривогу. Вибухи лунали у Одеській області, працювала ППО. Також вони гриміли і у Миколаївській області. Загалом рф запустила по Україні три ракети Х-59/69 і 13 дронів «Шахед». Причому ППО збила три з них, а ще 10 дронів були локаційно втрачені на півночі та півдні.

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