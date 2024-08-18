Скандал на концерті у Дніпрі: Сердючка жорстко поставила на місце любительку сквернословити при дітях (відео)

Скромний у повсякденному житті артист Андрій Данилко стає агресивним, коли виступає на сцені у образі Вєрки Сердючки. Саме в цьому образі він подобається не тільки своєму «вихованцю» Дімі Волканову, але й тисячам інших шанувальників.

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Крім того, коли Андрій «стає» Вєркою, він ніколи не лізе за словом в карман, і відрізняється кмітливістю у будь-якій ситуації.

Це, зокрема, показав і концерт виконавця у Дніпрі, який відбувся 17 серпня.

Спочатку дійство йшло за планом — було весело, святково і радісно — артист виконував свої знамениті хіти.

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Але потім виявилося, що одна із глядачок встигла «насвяткуватися» понад нормум, і почала матюкатися в залі, де були присутніми чимало дітей і підлітків.

Та Вєрка Сердючка знайшла, як майстерно викрутитися з ситуації. Виконавиця жартома звернулася до жінки. Співачка попросила припинити матюкатися, інакше їй доведеться покинути концерт.

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«Ти напилася, так? Якщо ти зараз матюкатимешся, зараз вийдеш звідси, зрозуміла? Ти вийдеш! Так не гарно! Діти сидять!» — відреагувала на поведінку п'яної жінки співачка.

Наостанок Вєрка Сердючка дала прихильниці пораду. Артистка зазначила, що варто все ж таки закусювати алкоголь, аби не п'яніти.

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«От випий, то закусювати треба. Їсти рибку і балик! Можна ж закусювати», — підсумувала зірка. Так ситуацію було врятовано без звернення до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко пояснив, чому йому заборонили в'їжджати до ОАЕ — не обійшлося без «російського сліду».

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