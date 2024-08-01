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«Легенди»: Андрій Данилко та Алла Пугачова вразили світлиною

13:35 1 серпня 2024
Андрій Данилко та Алла Пугачова

Відомий артист Андрій Данилко виступив на музичному фестивалі Лайми Вайкуле у Юрмалі. Під час поїздки Андрій спілкувався з журналістами та зізнався, що у нього досі немає спільного фото з Аллою Пугачовою. Нагадаємо, Пугачова разом з Максимом Галкіним також стали гостями фестивалю. Вже на наступний день після зізнання Данилко на його сторінці у соціальній мережі зʼявилося фото разом з Аллою Пугачовою.

«На фестивалі», — коротко підписав світлину Данилко.

Андрій Данилко та Алла Пугачова на музичному фестивалі Лайми Вайкуле у Юрмалі

Мережа відразу відреагувала на викладене фото.

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«Легенди», — написала Леся Нікітюк.

«Любимки!» — зізналася Ольга Сумська.

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«От що значить людяність і щирість прекрасний приклад, де дві легенди десятиліттями несуть її в своїх серцях!» — поділилися думками.

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Але були й ті, хто не схвалює захоплення Пугачовою.

«Нав'язана колись українцям радянська зірка, — вважають дописувачі. — Це фото — просто прояв меншовартості і нерозуміння того, що російська окупація — це не лише про території, а й про культуру».

«Ця росіянка відмовилася від своєї рашистської країни, підтримуючи нашу країну, і засудила війну рашки проти України, — відповіли на звинувачення. — Вона залишила все, що наживала за все життя. Тож не прирівнюйте її до рашистів».

Нагадаємо, у Юрмалі Андрій Данилко потрапив у черговий мовний скандал.

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