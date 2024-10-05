Тариф на світло змінився, але частина українців будуть платити менше: кому пощастило

Багато хто з споживачів знає, що тариф на електрику зросте вже з 1 листопада.

Проте, для частини українців він змінився вже з початку жовтня — але, навпаки, в сторону зменшення. Про це говориться в додатках до постанови Кабміну № 632.

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Але йдеться лише про споживачів, які використовують електрику для опалення. Саме вони з 1 жовтня 2024 року платитимуть 2,64 гривень за кВт*год, тоді як решта населення — 4,32 гривні. При цьому є важлива умова: ціна 2,64 гривень за кВт*год діє лише на перші на перші 2 000 кВт*год, далі доведеться платити як і всі 4,32 грн за кВт*год.

Хто ще може платити за світло менше

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На електриці можуть заощаджувати ті українці, які мають двозонний лічильник. У такому разі з 07:00 до 23:00 кожен кіловат коштує 4,32 гривень, а вночі — з 23:00 до 07:00 — 2,16 гривень.

Якщо встановлено тризонний лічильник, відповідно діють три тарифи. Нічний з 23:00 до 07:00 — 1,728 гривень, напівпіковий з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 — 4,34 гривень, піковий з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — 6,48 гривень.

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Зазначимо, що цього тижня ЗМІ з посиланням на коментарі експертів почали писати, що наступного року тариф на світло для населення може значно зрости. Однак у компанії Yasno закликають не довіряти чуткам. Також зазначимо, що підвищення цін на комунальні послуги перебуває виключно у компетенції Кабінету Міністрів. Поки жодних повідомлень про це не було. Нинішній тариф діятиме (як мінімум) до квітня 2025 року включно. А підвищення з 1 листа може бути лише для бізнесу.

Також варто пам'ятати, що в Європі, звідки Україна вимушено імпортує електроенергію, її ціна за рік впала на 67%.



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