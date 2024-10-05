У Харкові сталася трагедія у косметологічому салоні: що відомо

У Харкові розслідують справу косметологині, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Остання звернулася до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу.

ВІДЕО ДНЯ

І хоча процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії, вона належить до категорії процедур з хірургічним втручанням. Проте косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика.

За повідомленням харківських правоохоронців, жінка почала робити процедуру без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб. Тож клієнтка за короткий проміжок часу отримала близько 20 ін’єкцій, що перевищує рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів (!).

Тож по дорозі в лікарню постраждала померла.

РЕКЛАМА

33-річній косметологині повідомили про підозру у скоєнні вбивства через необережність. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Також нагадаємо про незворотню помилку медиків з Кривого Рога, з вини яких загинула 22-річна дівчина.

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook