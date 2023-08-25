«Сестра скаржилася на біль, а лікар казав, що все в межах норми»: у Кривому Розі померла 22-річна дівчина після пластики грудей

У Кривому Розі 22-річна дівчина померла після пластики грудей . Ця шокуюча історія сталася із пацієнткою міської клінічної лікарні № 2 («тисячки», як її називають місцеві) Аліною Мухіною. Лікар запевнив дівчину, що операція пройшла успішно, але за кілька днів їй стало гірше. Аліна скаржилася на біль у лівій молочній залозі та жахливу слабкість, пізніше почалися проблеми з диханням… Рідні дівчини кажуть, що Аліна повідомляла про свій стан лікаря, але той, мовляв, не вжив жодних заходів. Коли через сім днів після операції Аліну все ж таки госпіталізували, було вже пізно.

«Аліна мучилася від болю, їй було важко ходити, важко дихати»

Цей випадок трапився ще в червні, але тільки зараз стали відомі результати судово-медичної експертизи, яка засвідчила, що причиною смерті Аліни Мухіної став сепсис. У висновку експертизи сказано, що у пацієнтки почалися гнійно-некротичні зміни післяопераційних ран на грудях, швидко розвинулась анемія та відбулося «збільшення всіх внутрішніх органів внаслідок септичного процесу».

— Висновок експертизи, по суті, підтвердив те, про що ми говорили від самого початку — що це був сепсис, а ніяке не отруєння, — розповіла сестра Аліни Мухіної Дар'я. — На отруєнні наполягав пластичний хірург та, відповідно, керівництво лікарні. Вони категорично заперечували ймовірність того, що Аліні під час операції могли занести якусь інфекцію, і в тому, що сталося, звинуватили її саму, заявивши, що, мабуть, вона, перебуваючи вдома після виписки, «безконтрольно приймала препарати». Це брехня — сестра все робила виключно за призначенням лікаря. І коли їй стало гірше, вона відразу проінформувала про це пластичного хірурга. У нас збереглися їхні переписки та аудіоповідомлення. Але хірург її скарги проігнорував.

— Коли Аліні зробили операцію?

— 13 червня. Сестра давно хотіла збільшити груди. Мама її відмовляла, але Аліна казала, що це її мрія, що вона хоче бути гарною. Не секрет, що це зараз свого роду тренд — серед блогерів, зірок та багатьох відомих людей. Лікаря Аліна знайшла за рекомендацією знайомої. Та теж робила у цього хірурга маммопластику, і в її випадку все пройшло добре. Лікар на той момент працював одразу у двох лікарнях — приватній клініці та міській «тисячці». Він сказав Аліні, що може прооперувати її в будь-якій із цих клінік — мовляв, вибір за нею. Сестра обрала «тисячку». Оплата — лише готівкою, на руки. Аліна заплатила три тисячі євро. При цьому лікар чомусь сказав їй, що ця сума — це виключно ціна імплантів, а саму операцію він, мовляв, робить безплатно. Пізніше ми дізналися, що імпланти коштують набагато дешевше. Не знаю, навіщо він це казав.

Ми думали, що операція пройшла успішно. У всякому разі, хірург сказав Аліні саме так. І вже наступного дня, 14 червня, виписав її додому (хоча за документами її виписали 15-го). Ми переживали, що це зарано, але лікар запевнив, що стан Аліни дозволяє далі перебувати вдома.

Подруги Аліни, які вже робили маммопластику, казали їй, що найскладніші зазвичай перші три дні — а потім, мовляв, досить швидко йдеш на поправку. Але стан Аліни через три дні зовсім не покращився. Їй, навпаки, погіршало. Сестра скаржилася на біль у лівій залозі. З правою все було гаразд, а ось ліва була гаряча та опухла — я сама торкалася і бачила, що там було щось на зразок пухлини чи сильного запалення. Аліна повідомляла про свій стан лікаря, детально описувала йому симптоми. На що хірург відповідав, що все гаразд, «у межах норми». Говорив, що організму потрібен час, щоб відновитися.

Вже було очевидно, що це не норма. Аліна мучилася від болю, їй було важко ходити, важко дихати. Сестра згасала на очах. 17 червня мама повезла Аліну до лікарні. Але того дня жодної допомоги у лікарні вона не отримала. Лікар сказав, що «вона просто дуже самовразлива» і порадив прийти у понеділок, 19 червня. Так ми втратили ще два дорогоцінні дні.

У понеділок сестра вже була не в змозі дійти до палати, її везли на каталці… Хірург забрав Аліну в операційну — сказав, що відкачає з грудей, що запалилися, рідину. Але виявилося, що це була операція під загальним наркозом, у ході якої він дістав імплант, промив і вставив його назад. І це не дало жодного результату. Наступного дня, 20 червня, він уже викликав інших лікарів — завідувачку відділення, реаніматолога — вони зібрали консиліум. Аліні ставало тільки гірше, вона казала, що в неї болять усі органи.

«Сестру можна було врятувати, якби надали допомогу відразу»

Лікарі вирішили провести третю операцію.

— Цього разу, щоб видалити імпланти, — каже Дар'я. — Але було вже надто пізно. 20-го їй дістали ці імпланти та ввели її в медикаментозний сон. Але у сестри вже почали відмовляти внутрішні органи. 22 червня вона була в реанімації. Того дня її тиск був 37 на 20. А ввечері того ж дня батькам повідомили, що Аліна померла…

"Ми досі не можемо повірити й змиритися з тим, що Аліни, такої молодої, життєрадісної, повної ідей та планів, більше немає", - каже її сестра Дар'я

Розтин показав, що сестра фактично не мала печінки. І це при тому, що перед операцією Аліна здавала багато аналізів, які показали, що вона абсолютно здорова. Вона згоріла за тиждень — і цілком очевидно, що це було наслідком запалення грудей після операції. Пластичний хірург наше припущення про зараження крові категорично відкинув. Він наполягав, що це неможливо, і що Аліна явно померла від інтоксикації препаратами, які напевно приймала безконтрольно. Цю версію швидко підхопило керівництво лікарні.

Коли відразу після того, що сталося, TSN.ua звернулися до хірурга за коментарями, він сказав наступне:

«Я вважаю, що при наданні медичної допомоги я не допустив ніяких порушень. Є питання лікарської таємниці, є питання слідства. Зараз не коректно коментувати дану ситуацію до закінчення досудового слідства. Я не маю результатів судово-медичної експертизи. Причину смерті я вам сказати не можу. Досудове слідство зараз йде, судово-медична експертиза теж не закінчена. Вона попередня є, наскільки я знаю, я її не бачив. Моя думка, що там немає моєї провини, але можливо… як слідство, для того йде».

— Зараз, коли ми отримали результати експертизи, для мене ще очевиднішим стало те, що сестру можна було врятувати, — каже Дар'я. — Але було втрачено час. Якби тільки Аліні надали допомогу відразу, коли вона повідомила хірурга про свої симптоми. Ми досі не можемо повірити й змиритися з тим, що Аліни, такої молодої, життєрадісної, повної ідей та планів, більше немає. Робитимемо все можливе для того, щоб винних в її смерті покарали. Щоб лікар, який довів ситуацію до такого результату, більше нікому й ніколи не проводив подібних операцій. Це буде непросто, адже зараз йому навіть не пред'явлено підозру у скоєнні злочину. У поліції кажуть, що для цього потрібні результати всіх експертиз. У приватній клініці, наскільки я знаю, він уже не працює, а от у «тисячці» він, як і раніше, хірург. Щоправда, зараз, кажуть, він у відпустці.

У висновку про причини смерті Аліни Мухіної (який показав, що у померлої був септичний процес) судмедексперт також зазначив, що експертам не надали документацію про післяопераційне обстеження пацієнтки — і тому наполягає на необхідності проведення ще однієї комісійної експертизи.

Кримінальне провадження відкрито за фактом медичної недбалості, що спричинила смерть пацієнта. «ФАКТИ» стежитимуть за розслідуванням.

Тим часом Рівненський міський суд виправдав анестезіолога-реаніматолога обласної клінічної лікарні, якого обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті жінки.

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