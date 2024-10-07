«Податок» на пенсії: чи дійсно українцям доведеться платити 15%

Знаючи «любов» парламентарів вводити нові податки, багато українців легко повірили інформації одного з видань, яке стверджувало, з посиланням на регіональне відділення Державної податкової служби, про введення податку на пенсії в розмірі 15%.

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Звичайно, люди почали обурюватися, і в результаті обговорення у мережі стало зрозумілим, що видання помилково посилалось на публікацію 2015 року, а всі податки на пенсії скасовано.

Так, в Україні до 2016 року діяло кілька ставок податку на доходи фізосіб (ПДФО). Однак з 2016 діє єдина ставка в 18%. Низка ЗМІ, яка повідомила про податок на пенсії, також не звернула увагу на те, що посилається на дані старої публікації з прогресивною ставкою і розміром ПДФО в 15%.

Насправді ж в Україні немає жодних податків на пенсії. Також їх не планують вводити. Податкові зміни стосуються військового збору, який пенсіонери не платили і платити не будуть.

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Водночас нагадаємо, що в Україні вже у жовтні можуть підвищити податок на зарплати — відразу на 3,5%. І, відповідно, на такий же відсоток поменшає сама «чиста» зарплата.

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