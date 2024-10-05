Українцям підвищать податок на зарплати: скільки будемо отримувати «чистими» на руки

Крім податку на посилки, в Україні вже у жовтні можуть підвищити податок на зарплати — відразу на 3,5%. І, відповідно, на такий же відсоток поменшає сама «чиста» зарплата.

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Про це пише видання «Апостроф».

Формально податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) не зміниться і залишиться на рівні 18%. Але підвищиться військовий збір. Він збільшиться з нинішніх 1,5% до 5%.

Таким чином, з зарплат тепер утримуватимуться (ПДФО + військовий збір) не 19,5%, а 23%.

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Тож насправді податок на зарплати зросте одразу на 3,5%. І, відповідно, на такий же відсоток поменшає сама зарплата «чистими».

Наприклад, якщо у когось зарплата 10 тисяч гривень, то після набуття чинності законом, така людина на руки отримуватиме 7700 гривень замість 8050 гривень, які отримує зараз.

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Якщо розмір зарплати («брудними») 20 тисяч — відповідно, — 15,4 тисячі замість 16,1 тисячі, якщо зарплата 30 тисяч — 23,1 тисячі замість 24,15 тисячі, і так далі.

У зв'язку з тим, що багато приватних компаній платять зарплати абсолютно легально, їхні співробітники стануть дещо біднішими внаслідок підвищення військового збору.

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Проте чимало роботодавців використовують «сіру» схему, коли офіційно сплачується (з зарахуванням на банківську картку) лише мінімальна зарплата, а решта видається у конверті.

Співробітники таких компаній також відчують зниження доходів. «Мінімалка» на сьогодні становить 8000 гривень, тому якщо зараз «чистими» з неї виходить 6440 гривень, то після підвищення військового збору буде вже 6160 гривень. Різниця невелика — всього 280 гривень, але все ж таки.

Можливо, роботодавці вирішать компенсувати таку втрату за рахунок збільшення «конвертної» частини зарплати, але це вже вирішуватиметься на індивідуальному рівні. У будь-якому випадку описана вище схема оптимізації податків, незалежно від ставки військового збору, є протизаконною.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто постраждає від податку на прибуток банків у 50%, і чому серед них будуть держава і клієнти.

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