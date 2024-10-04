Податок на посилки в Україну: журналіст розповів, чому це правильно

У рамках масштабної компанії зростання податків в Україні планують ухвалити рішення про оподаткування всіх посилок з-за кордону. Поки що діє правило, за якого посилки митною вартістю до 150 євро жодними платежами не оподатковуються.

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Про плани щодо стягнення податку заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев («Слуга народу»). Цей законопроєкт поки що тільки розробляється, але народний обранець уже заявив, що особисто готовий його підтримати.

Хоча така пропозиція викликала невдоволення в суспільстві, журналіст Євген Плінський, який займається питаннями контрабанди в Україні, підтримав цю пропозицію. За його словами, механізм відправлення посилок часто використовується для пересилання контрабанди, причому часто для цього фальсифікують документи.

«Якщо ми подивимося обсяги і кількість посилок, що доставляються в Україну, і порівняємо з кількістю посилок, які до нас відправляють реально, то ви прозрієте. Я таке робив кілька років тому, отримавши відповідь від Мінфіну Польщі, який показав, що від них відправлених посилок було в 3−4 рази менше, ніж до нас заїхало», — пише журналіст.

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За словами Євгена Плінського, користуючись безподатковим лімітом, поштовики приймають до перевезення комерційні вантажі під документи, які підкладають на кордоні, про те, що це — посилки до 150 євро, з яких не потрібно платити податки. І найчастіше така «схема» використовується для контрабанди електроніки, особливо марки Apple, яку купують в Україні, але з відправленням зі складу в Польщі. Покупку везуть у міжнародній посилці декларуючи її вартість до 150 євро.

Зауважимо, що ще влітку міністр фінансів України Сергій Марченко пропонував знизити безподатковий ліміт на відправлення посилок вартістю до 45 євро, а понад цю суму — оподатковувати. За даними чиновника, у 2023-му році в Україну прийшли 50 млн посилок, у середньому по 2 на кожного жителя.

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Раніше повідомляли про те, що у вересні Кабмін оновив порядок пересилання поштою товарів і продуктів харчування.

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