Чинний та колишні співробітники правоохоронних органів входили до агентурної мережі росіян у трьох областях України (фото)

СБУ, яка в Херсоні затримала трьох ворожих агентів, які діяли окремо один від одного, але «працювали» на одного куратора з рф, знешкодила агентурну мережу, до складу якої входили діючий та колишні правоохоронці.

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Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, зазначають в Службі безпеки України. Двох з них було затримано у Миколаєві. Їхню діяльність координували одразу дві російські спецслужби: фсб та воєнна розвідка країни-агресорки.

Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом (керівником) агентурної групи рф, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком. За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Також фігурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та «звітував» окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

Фото СБУ

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Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов. Також резидент російської агентури залучив до розвідувально-підривної діяльності свого батька — мешканця Миколаєва, який раніше працював у розформованій міліції. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню ексміліціонер «втемну» використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України.

Фото СБУ

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Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових на Миколаївщині. Контррозвідка Служби безпеки задокументувала його злочинні дії і затримала на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця-зрадника.

Фото СБУ

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Фото СБУ

«Встановлено, що кураторами осередку був керівник 161-го центру підготовки спеціалістів головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру) і двоє співробітників „управління фсб у Криму“. Їхні особи вже встановлено Службою безпеки», — йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, за цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи — Шевченко.

Фото прокуратури

Тривають комплексні заходи для притягнення його та інших учасників агентурної мережі до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше в СБУ повідомляли про викриття ексохоронців Януковича та діючого військовослужбовця Нацгвардії, які працювали на ворога.

Фото СБУ та прокуратури

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