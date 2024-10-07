Кабмін оновив правила програми єОселя: хто тепер зможе купити житло під 3−7% річних

Програма державного пільгового іпотечного кредитування «єОселя», що запрацювала з серпня 2023 року, оновить свої правила з листопада-грудня. Рішення про це було ухвалено на черговому засіданні Кабінету міністрів України.

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Як повідомляє пресслужба Кабміну, програму було оновлено з метою зробити її більш орієнтованою на нове або здане в експлуатацію житло не більше трьох років тому. Водночас уряд розширив можливості для внутрішньо переміщених осіб за програмою.

Так, оновлені правила передбачають можливість придбати житло за програмою:

житло, збудоване не більше 10 років тому: ВПО, членам їхніх сімей, за умови, що ті беруть іпотеку в інтересах ВПО — в усіх регіонах; військовослужбовцям і правоохоронцям, медикам, освітянам, науковцям, ветеранам і членам сімей — у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

житло, збудоване не більше ніж 3 роки тому: військовослужбовцям і правоохоронцям, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам і членам родин у решті регіонів. Усі інші громадяни зможуть купувати квартири і будинки, побудовані до трьох років тому на всій території країни.

також узяти участь у програмі не зможуть ВПО, якщо вони або члени їхньої сім'ї вже отримали пільгову іпотеку на кошти гранту Кредитної установи для відновлення (KfW).

Як пояснила «ФАКТАМ» перший заступник голови правління банку «ГЛОБУС» Олена Дмітрієва, до кінця року частка житла на стадії зведення, придбаного за програмою «єОселя», може сягнути 12−15% від загальної кількості виданих іпотечних кредитів.

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Нагадаємо, згідно з програмою «єОселя» ВПО можуть узяти кредит у банку на купівлю житла, з яких вони платитимуть лише 7% річних, решту банкірам компенсує держава.

Для військовослужбовців ЗСУ, співробітників інших силових органів, наукових співробітників або педагогів ставка за кредитом становить 3%.

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Як пояснили в Кабміні, нові норми почнуть діяти в листопаді-грудні.

Як раніше писали «ФАКТИ» навесні 2025 року експерти прогнозують зростання цін на житло, щоправда переважно на вторинному ринку.

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