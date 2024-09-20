Попри запевнення Данила Гетманцева, на українців чекає зростання цін на житло

На початку вересня голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зростання цін на автівки та житло в Україні не буде, оскільки законопроєкт, який міг це спровокувати, навряд чи буде ухвалений ВР. Однак за даними забудовників у реальності до кінця року ціни на житло в новобудовах піднімуться, хоча й загалом ненабагато.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дала Маріанна Бігунець, директор з продажу будівельної компанії GAZDA. За її словами, у найближчі 2−3 місяці ціни на квартири в новобудовах піднімуться приблизно на 1500−2500 гривень за квадратний метр.

Це зростання експерт пояснює «військовими» ризиками, до яких можна віднести наслідки пошкодження енергоінфраструктури, що враховується при будівництві. При цьому, на відміну від попередніх років, сезонні знижки на певні типи квартир малоймовірні, особливо коли йдеться про найуспішніші та найзатребуваніші проєкти з високим ступенем готовності, зведення яких відбувається ритмічно, без надмірних пауз.

- Покупці ж можуть розраховувати на інші альтернативні вигідні пропозиції — зокрема, на розвиток програм із безвідсотковою розстрочкою. Головне — це максимальна зосередженість девелоперів на завершенні своїх проєктів. Власне, цього чекають і на це розраховують покупці, — підсумувала Маріанна Бігунець.

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Зазначимо, що 2500 гривень зростання ціни за квадратний метр, який прогнозують у GAZDA, не надто високий. Так, за даними порталу нерухомості Dim Ria, середня ціна «квадрата» в новобудовах Києва становить близько 52 500 гривень.

При цьому Мар'яна Бігунець прогнозує, що вже навесні 2025 року відбудеться серйозне зростання цін на житло — до 15%, але тільки на вторинне житло. Квартири в новобудовах подорожчають лише на 5% і то лише в будинках, які вже готові на 60% і більше.

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Тим часом українці, які втратили житло внаслідок агресії росії, можуть претендувати на компенсацію подавши заяву до Міжнародного реєстру збитків. Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення юриста про те, кому не дадуть компенсацію за зруйноване житло.

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