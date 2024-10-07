Ванна буде сяяти білизною навіть в темряві: оригінальний спосіб очистки сантехніки

Кожна господиня хоче, щоб її сантехніка завжди сяяла чистотою і білизною, і навіть раптовий прихід свекрухи не міг змусити жінку червоніти.

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Зазвичай жінки радо діляться між собою адресами спеціалізованих сайтів з прибирання.

На одному з них наводяться досить оригінальні поради.

Як відбілити чавунну або сталеву ванну

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Ванну з чавуну, так само як і сталеву бажано після кожного використання мити звичайною водою і протирати губкою, раз на тиждень проводити генеральне очищення.

Відбілити таку ванну можна наступним чином: подрібнене господарське мило змішайте з содою та водою, нанесіть суміш на 15 хвилин, після чого потріть та змийте.

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Добре можна відбілити стару чавунну ванну від іржі перекисом з нашатирем. Змішайте у рівних пропорціях ці інгредієнти та натріть ними стінки ванни. Залиште на пів години або довше, якщо ванна дуже стара. Протріть губкою та добре промийте водою.

Подібним способом можна також очистити ванну сумішшю з кухонної солі та скипидару. Змішайте 40 мл скипидару та 100 грамів кухонної солі, нанесіть на забруднені ділянки, злегка потріть, залиште на 20 хвилин і змийте водою.

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Розведіть лимонну кислоту у воді, розбризкавши розчин по поверхні ванни. Залиште хоча б на годину. Змийте губкою та великою кількістю води. Цим способом можна очистити навіть саму вбиту ванну. Замість лимонної кислоти відбілити ванну можна оцтом.

Відбілити ванну можна і наступним способом — наповніть ванну водою, влийте 500 мл білизни та залиште на кілька годин. Після спускання води добре протріть всі краї. Хлорка роз'їсть наліт і іржу, а також відбілить пожовтілі місця. Цей метод хоч і ефективний, але не дуже корисний для здоров'я через виділення парів хлорки.

Як відбілити емальовану ванну

Для очищення емальованих ванн можна використовувати лужні засоби, але без кислоти.

Емальовану ванну можна почистити звичайною харчовою содою. Розвести соду з водою до густої консистенції, нанести по всій поверхні, потерти і змити.

Пральний порошок або порошок для чищення поверхонь також допоможе позбутися забруднень на емальованій ванні. Його потрібно втерти в місця забруднень, так само як і в інших випадків залишити на 10 хвилин і змити водою. Потрібно уникати використання прального порошку на абразивних частинах ванни, щоб запобігти пошкодженню її поверхні.

Як відбілити акрилову ванну

Ванни з акриловою поверхнею є найчутливішими до засобів очищення, для таких поверхонь не можна використовувати абразивні речовини та матеріали. Щоб почистити акрилову ванну:

Нанесіть на змочену водою ванну соду, залиште на 20 хвилин. Після цього нанесіть оцет поверх шару з содою. Залиште ще на 30−40 хвилин і змийте водою.

Візьміть шматок білої тканини, змочіть оцтом та помістіть її на місце з іржею або вапняним нальотом на 30 хвилин. Змийте водою та потріть губкою.

Розведіть лимонну кислоту у воді та нанесіть на проблемні ділянки. Залиште на 10−15 хвилин і змийте.

Акрилову ванну можна також відмити наступним чином — наповніть акрилову ванну трохи теплою водою. Додати пачку лимонної кислоти або 1,5 літра оцту. Залишити все на ніч, але не більше ніж на 12 годин. Вранці злийте воду й змийте все чистою водою.

Крім того, в Мережі наводяться і досить незвичні поради. Ось одна з них.

Автори відео пропонують використати пів літра води (воду залийте в ємність з розпилювачем), до води треба додати 1 столову ложку лимонної кислоти і 10 крапель масла чайного дерева.

Розпиліть засіб по поверхні і залиште на 10 хвилин. Якщо ж місцями забруднення дуже значні, накрийте їх паперовим рушником і добре зволожте запропонованим засобом — це посилить його дію.

Також не варто випускати з уваги поради української господині Лесі, яка добре знається на видаленні плям та бруду з поверхонь сантехніки.

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